مقاطعة محمد رمضان تتصدر "تويتر" بعد صورته مع المغني الاسرائيلي

مقاطعة محمد رمضان هاشتاج تصدر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية بعدما قرر محمد رمضان أن يبرر لجمهوره تصويره مطرب إسرائيلي أثناء تواجده في دبي.

تحيا مصر رصد عدد من التعليقات المهاجمة لـ محمد رمضان، والتي جاء فيها كالأتي: "تبرير رمضان بأنه مش هيسال أي حد عن هوايته قبل التصوير معاه يدل علي الجهل"، وعلق آخر قائلًا: "طول الوقت مُدعي إنك مثقف وانك واعي وفي الآخر تقول مش عارف مين اللي معاك فده يدل علي الجهل".

وانتقد أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المطرب الشعبي محمد رمضان، قائلًا: "صورك مع الاسرائلين نقطة سودة في مشوارك الفني ولا تغتفر ولا تُنسي مع مرور الوقت".

أثارت الصورة التي انتشرت عبر مواقع التزاصل الاجتماعي غضب الجمهور المصري، وجمهور الوطن العربي بأكمله، لينتقده الجميع بسبب ظهوره مع المغني الاسرائيلي.

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كان قد، علق "أفيخاي أدرعي" على الصورة قائلا: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي المتألق عومر آدام‬ في دبي".