فيديو .. سيدة المطر : ياسمين صبرى عزمتنى فى بيتها وقالت أنا هتكفل بيكى

جدة - نرمين السيد - أكدت السيدة نعمات عبد الحميد، المعروفة إعلاميا بـ"سيدة المطر"، أن الفنانة ياسمين صبرى اتصلت بها وقالت إنها متكفلة تماما بكل ما تحتاجه وأرسلت لها مندوبين لتلبية طلباتها.





وأضافت السيدة نعمات، خلال استضافتها، فىبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، الذى يعرض على التلفزيون المصرى، أن الفنانة موجود خارج مصر لذلك أرسلت لها مندوبين للقيام بخدمتها حتى تعود من الخارج.

وأوضحت، أن الفنانة ياسمين صبرى دعتها إلى زيارة منزلها هى وزوجها يوم الإثنين المقبل. وتابعت: "الفنانة ياسمين صبرى كلمتنى لما عرفت قصتى وقالت لى أنا هتكفل بيكى وعزمانى أقابلها".

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