التضامن عن دورها فى أكبر قافلة إنسانية : وفرنا قاعدة بيانات ضخمة للمستفيدين

جدة - نرمين السيد - قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون مؤسسات العمل الأهلى، إن دور وزارته فى قافلة "تحيا مصر الإنسانية" الأكبر فى العالم، والتى دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، جاءت باعتبار الأخيرة معنية بملف الحماية الاجتماعية.





وأوضح عبد الموجود فى حواره ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على فضائية ON، مساء اليوم السبت، أنه طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، استطاعت الوزارة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر توفير قاعدة بيانات ضخمة، للوصول لأكبر عدد من المستفيدين فى نحو 27 محافظة.

وأضاف عبدالموجود، أن الوزارة نسقت أيضًا مع جمعيات المجتمع الأهلى، التى تتولى وزارة التضامن الإشراف عليها بالأخص تلك الجمعيات ذات القاعدة المعلوماتية الضخمة، لانتشارها فى بقاع عدة من مصر على مستوى الجمهورية.

وواصل مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون مؤسسات العمل الأهلى، حديثه قائلا: "لدينا قائمة ضخمة بالأسر والعائلات الأكثر احتياجًا وعبر التنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى المحافظات التى تتولى الإشراف على قواعد الجمعيات الأهلية".