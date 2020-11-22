محافظ الإسكندرية : أغلب المناطق المتضررة من الأمطار تنخفض عن سطح الأرض

جدة - نرمين السيد - توجه محمد الشريف محافظ الإسكندرية مساء اليوم، إلى عزبة المطار التابعة لحى شرق الاسكندرية، أحد المناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة المتواصلة التى تعرضت لها المحافظة على مدار اليومين السابقين، للاستماع لمشاكل قاطنى المنطقة خاصة تجمعات المياه خلال الأمطار، وتوزيع بعض المساعدات العاجلة للمتضررين ، والذى يأتى فى إطار حرص المحافظة على رفع المعاناه عن كاهل المواطن البسيط وسرعة الاستجابة لمطالبهم ، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.





وأشارت محافظة الإسكندرية، فى بيان، إلى أن محافظ الاسكندرية قد إستمع الى مطالب أهالى المنطقة، والتى كان أهما مشكلة الرصف والصرف الصحى، وكلف رئيس حى شرق بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق ، لتفقد المنطقة غدا لمعاينتها والبدء فى رصفها، مشيرا إلى أن مشكلة الصرف الصحى وأى مشكلة أخرى لابد من دراستها من قبل متخصصين لحلها على الوجه الأمثل. وأوضح الشريف أن أغلب المناطق المتضررة من الأمطار، تنخفض عن سطح الأرض مايقرب من متر ونصف، مما يجعلها أكثر عرضة لتراكم مياه الأمطار الغزيرة بها، وعلى الفور تقوم المحافظة بإرسال عربيات شفط وكسح مياه الأمطار لتلك المناطق لدعمها، مؤكدا أن المحافظة توفر كافة سبل الدعم والاحتياجات المختلفة تلك المناطق. ولفت المحافظ إلى أن تواجده اليوم يأتى ضمن أولويات المحافظة، لحل مشكلات المواطن البسيط، وسيتم العمل على حل مشكلات المنطقة بالكامل والبدء بالأكثر تضررا، مؤكدا تعاون كافة الأجهزة لحل تلك المشكلات فى أسرع وقت ممكن بما يصب فى صالح المواطن السكندرى.

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