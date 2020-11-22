فيديو .. على جمعة : الرجل المهذب هو من يساعد زوجته فى فتح باب العربية

جدة - نرمين السيد - وقال جمعة، خلال حوار له، على قناة "سى بى سى"، فى برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن الزواج ليس شركة تجارية، ولكن الزواج حياة، موضحا كيفية الوصول إلى البيت السعيد فى ظل ارتفاع نسب الطلاق بشكل ملحوظ، خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف، أن الكلمة الحسنة للزوجة واجب، والرجل المهذب هو من يساعد زوجته حتى لو فتح لها باب السيارة.
وتابع: "الرجل عندما يفتح لزوجته أو للأنثى باب السيارة هو أمر عظيم وجيد ويدل على أنه Gentleman، كل تلك الأمور موجودة فى السنة لكن لا أحد يعلم بها".
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