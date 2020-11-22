اليوم.. إصدار أول دفعة شهادات صرف مستحقات 903 شركة مصدرة بإجمالي 3.2 مليار جنيه

يبدأ صندوق تنمية الصادرات، اليوم الأحد، 22 نوفمبر، صرف أول دفعة من شهادات صرف مستحقات الشركات المصدرة فى إطار مبادرة السداد الفورى التى أعلنت عنها الحكومة مؤخراً لتسوية المستحقات المتأخرة للشركات لدى الصندوق.

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه تقدم للصندوق منذ أول شهر نوفمبر وحتى الأن طلبات من 903 شركة للاستفادة من مبادرة السداد الفورى، حيث بلغ إجمالى المبالغ المستحقة عن الملفات المستوفاة لـ 323 شركة 3.2 مليار جنيه، مضيفة أن الصندوق تواصل مع الشركات لإخطارهم بالمبالغ المستحقة تمهيدا لإستكمال إجراءات إصدار شهادات بالمبالغ بعد استقطاع الضرائب والدمغات واي مديونيات مستحقة لصالح وزارة المالية.

ولفتت إلى أن هذه المبادرة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية، لدعم قطاعى الصناعة والتصدير وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا، حيث تتيح المبادرة سداد نسبة 85% من إجمالى قيمة المستحقات فوراً وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنوك، بدلا من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذى يسهم فى توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.

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وأشارت إلى استمرار صندوق تنمية الصادرات في تلقي طلبات الشركات المصدرة الراغبة في الاستفادة من هذه المبادرة، وذلك حتي ٣٠ نوفمبر الجارى.