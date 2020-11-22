كيف تتغلب على الموجة الثانية لفيروس كورونا

مع انخفاض درجات الحرارة بدأ القلق يساور العديد من المواطنين بسبب تفشي فيروس كورونا، وارتفاع أعداد الإصابات من جديد مع بداية الموجة الثانية.
تحيا مصر يقدم لك عدد من النصائح المختلفة التي اتفق عليها الأطباء خلال الفترة الحالية للقضاء على القلق الذي يهاجم العديد منا.
1- يجب الحفاظ على درجة حرارة المكان أعلى من 30 درجة مئوية لقتل الفيروس.
2- تجنب لمس المقابض الحديدية والأبواب والمفاتيح وكروت الـ ATM وجدران الأسانسير ومفاتيحه، والطاولات.
3- الالتزام بغسل اليدين باستمرار وفركها جيدًا لمدة لا تقل عن الـ30 ثانية.
4-يجب تهوية الملابس جيدًا ونشرها في الشمس، وغسلها وغليها في درجة حرارة عالية مع استخدام المبيضات لطهارتها.
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5-شرب المشروبات الساخنة والمياه باستمرار يساعد على قتل الفيروس.
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