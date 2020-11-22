الأرصاد تحذر من برودة الجو اليوم وسقوط أمطار فى هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس اليوم الأحد نهارا شبورة مائية صباحا، وطقس لطيف على القاهرة والوجة البحرى، طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





وتكون حالة الطقس ليلا - بارد على القاهرة والوجه البحرى- بارد على السواحل الشمالية - مائل للبرودة على جنوب سيناء - بارد على شمال وجنوب الصعيد . وهناك أيضا أمطار خفيفة 30% تقريبا على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية ، أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% تقريبا على بعض المناطق من السواحل الشمالية مطروح والاسكندرية ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى القاهرة 22 14 الاسكندرية 21 15 وادى النطرون 22 15 طنطا 22 14 شبين الكوم 22 15 دمنهور 22 14 بلطيم 22 15 مطروح 22 13 السلوم 21 13 سيوة 20 10 بورسعيد 22 18 دمياط 22 17 الزقازيق 22 14 المنصورة 22 14 الاسماعيلية 23 14 السويس 23 15 العريش 23 14 رفح 22 14 رأس سدر 25 18 نخل 21 09 نويبع 22 18 طابا 21 16 كاترين 19 06 الطور 25 16 شرم الشيخ 26 19 الغردقة 25 17 مرسى علم 24 18 الفيوم 22 14 بنى سويف 23 13 المنيا 23 12 أسيوط 23 12 سوهاج 24 13 قنا 25 14 الأقصر 25 14 أسوان 26 15 ادفو 26 15 أبوسمبل 25 14 الوادى الجديد 24 13 شلاتين 26 20 ابو رماد 25 20 حلايب 24 19 رأس حدربة 25 20

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