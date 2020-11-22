أهم الأخبار.. وفاة عالم أزهري بعد زوجته بـ118 يوما .. ومحمد رمضان: يحاولون إيقاف نجاحي

نشر موقع دوت الخليج، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101783 حالة حتى اليوم.

أنقذت وحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية عددًا من المواطنين لانهيار جزء من العقار الذى يقطنون به.

أعلن أحمد ياسر ريان مهاجم نادي الجونة ومنتخب مصر الأولمبي، إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات القليلة الماضية.

توفي، في الساعات الاولى من اليوم الأحد، الدكتور محمد متولي منصور، الأستاذ بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، وأحد أعلامها.

قالت مجموعة "سايت" للاستخبارات، السبت، إن فرع تنظيم القاعدة الإرهابي في شمال إفريقيا عين زعيما جديدا وأكد مقتل زعيمه السابق عبد المالك دروكدال على يد الجيش الفرنسي في يونيو الماضي.