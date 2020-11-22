نشرة صباحك ومطرحك المرورية: تجنب محور 26 يوليو والدائرى

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك" الذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

وأوضح مراسل الراديو 9090، أن هناك بعض الكثافات التى ظهرت أعلى دائرى البساتين القادم من المنيب والمتجه للأوتوستراد، كذلك الأمر أعلى محور 26 يوليو المتجه للزراعى، كما ظهرت بعض الأحجام أيضا أعلى الطريق الزراعى المتجه لنفق السلام.

محمد صابر محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090

وشهد محور 26 يوليو القادم من الشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان بعض الكثافات المرورية، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند كوبرى الحدائق القادم من الزاوية والوايلى والمتجه لمحور الفنجرى.

ونصح صابر بالابتعاد أيضا عن الطريق الدائرى القادم من محور صفط والمتجه لشارع ثروت بسبب وجود بعض الكثافات المرورية، أما فيما يخص محافظة القاهرة فظهرت بعض الكثافات عند كوبرى الحرفيين القادم من موقف العاشر من رمضان والمتجه لمحور جوزيف تيتو بسبب وجود بعض الأعمال.