عاجل.. الرئيس السيسى يفتتح اليوم معرض ومؤتمر النقل الذكى للشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - وأكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أنه يتزامن المعرض والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا النقل فى الشرق الأوسط وإفريقيا مع توسع الدولة فى بناء المدن الجديدة الذكية، وتبنى منظومات النقل الحديثة التى ترتقى باداء شبكات الطرق وخفض زمن الرحلات وتكاليف النقل ومعدلات إستهلاك الوقود ورفع كفاءة التبادل التجارى وخفض معدلات الحوادث وكذلك الحفاظ على البيئة.

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