وتستمر اللجان فى مقرات البعثات الدبلوماسية فى تلقى المظاريف، حتى غد الإثنين الساعة التاسعة مساءً، بالتوقيت المحلى للبلد محل الإقامة، وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتتابع غرفة عمليات وزارة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الخاصة بسير العملية الانتخابية بالخارج واتباع القواعد الإرشادية المنظمة لإجراءات عمل لجان الانتخاب للمصريين فى الخارج، فضلًا عن التعامل مع أية صعوبات أو مشاكل تواجه البعثات ونقل أية شكاوى من المواطنين بالخارج للهيئة الوطنية للانتخابات، أو لمجموعة الدعم الفنى المنبثقة عن الهيئة.
وتشمل جولة الإعادة للمرحلة الأولى 13 محافظة، الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفارات والقنصليات تتسلم مظاريف التصويت البريدى بانتخابات النواب بالخارج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.