السفارات والقنصليات تتسلم مظاريف التصويت البريدى بانتخابات النواب بالخارج

جدة - نرمين السيد - تواصل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، اليوم الأحد، تسلم مظاريف التصويت البريدى للمواطنين المصريين بالخارج، فى جولة الإعادة للمرحلة الأولى على مقاعد الفردى فى انتخابات مجلس النواب 2020.





وتستمر اللجان فى مقرات البعثات الدبلوماسية فى تلقى المظاريف، حتى غد الإثنين الساعة التاسعة مساءً، بالتوقيت المحلى للبلد محل الإقامة، وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتتابع غرفة عمليات وزارة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الخاصة بسير العملية الانتخابية بالخارج واتباع القواعد الإرشادية المنظمة لإجراءات عمل لجان الانتخاب للمصريين فى الخارج، فضلًا عن التعامل مع أية صعوبات أو مشاكل تواجه البعثات ونقل أية شكاوى من المواطنين بالخارج للهيئة الوطنية للانتخابات، أو لمجموعة الدعم الفنى المنبثقة عن الهيئة.

وتشمل جولة الإعادة للمرحلة الأولى 13 محافظة، الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.