إذاعة القرآن الكريم تنعى الداعية محمد متولى منصور

جدة - نرمين السيد - وتشيع جنازة منصور، اليوم الأحد، من أمام مسجد الشنوفى بقرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

درس الداعية الراحل فى الأزهر الشريف منذ الصغر، وتنقل بين المراحل التعليمية، حتى تخرج من كلية اللغة العربية، وعمل فيها حتى ترأس قسم أصول اللغة، كما تولى أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد الدولى لشباب الأزهر والصوفية للشؤون الدينية والدعوية.

وفى بيان رسمى، قالت إذاعة القرآن الكريم، إنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة، مع التسليم بقضاء الله وقدره فى وفاة فضيلة العالم الجليل، الأستاذ الدكتور محمد متولى منصور، رحمه الله تعالى والذى رحل عن عالمنا اليوم بعد أن أفنى حياته فى خدمة العِلْم والدَّعوة إلى الله تعالى، مضيفة: "نسال الله تعالى أن يُنزل عليه واسع رحماته وغفرانه، وأن يجعل ما قدمه من برامج نافعة فى موازين حسناته وأعماله وإنا لله وإنا إليه راجعون".