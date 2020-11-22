تسير مصر للطيران اليوم اليوم الأحد ٢٢ نوفمبر ٤٤ رحلة جوية إلى كل من دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، الرياض، بغداد، ندچمينا، لاجوس، أبوچا، لندن، الدمام، باريس، أمستردام، روما، فرانكفورت، عمان، ميلانو، جدة، المدينة المنورة، القصيم، عنتيبي، أديس أبابا.

و٧ رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان و ٦ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٤٠٠٠ راكب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر للطيران تسير 44 رحلة جوية لنقل 4 آلاف راكب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.