تعليمات السكة الحديد لسائقى القطارات خلال سقوط الأمطار والسيول

يقدم "صوت الأمة" فى 5 معلومات كل ما تريد معرفته عن الإجراءات التي تتبعها هيئة السكة الحديد حالة سقوط أمطار غزيرة أو وجود سیول على بعض الخطوط كالتالى:

١- تبادل علامة عطل الخط بسبب خطر بین کشکی البلوك أو المحطتين فى المنطقة التى سقطت بها الأمطار أو السيول.

٢- حجز القطار أو القاطرة المفردة أو أى وحدة متحركة متجهة لهذه المنطقة

٣- إلغاء خلو السكة أمام القطار أو القاطرة المفردة أو الوحدة المتحركة

٤- السير بالقطارات فى منطقة سقوط الأمطار بالسرعة التي يحددها مندوب هندسة السكة

٥- إذا كانت الرؤية واضحة يقوم سائق القطار بالقيادة بالسرعة التى يراها مناسبة مع الاستمرار في تخفيض سرعة للدرجة التي تمكنه من الرباط قبل أي عارض مفاجئ.