معهد الدراسات الدبلوماسية يختتم الدورة التدريبية لكوادر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

اختتم معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، الأسبوع الماضي، الدورة التدريبية التي نظمها في مجالات تنمية المهارات الدبلوماسية لكوادر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك تحت إشراف السفير خالد راضي مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، ومن خلال الاستعانة بنخبة من الوزراء والسفراء رفيعي المستوى.

وقال بيان لوزارة الخارجية إن معهد الدراسات الدبلوماسية حرص على إعداد برنامج تدريبي متكامل شمل موضوعات سياسية ذات صلة بعلاقات التعاون بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك الجهود المصرية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى محاضرات تفاعلية لتنمية القدرات ومهارات الاتصال في العمل الدبلوماسي والتواصل مع وسائل الإعلام.

كما تناول البرنامج الموضوعات المرتبطة بأصول المراسم وقواعد المجاملة في الأعراف الدبلوماسية، في إطار جهود وزارة الخارجية لنقل الخبرات وبناء كوادر الدولة المصرية.

ومعهد الدراسات الدبلوماسية هو معهد حكومي دراسي يتبع وزارة الخارجية، أُنشئ في يونيو 1966 بقرار جمهوري بغرض توفير أحدث التدريبات العملية والتطبيقية لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في العمل.