جامعة القاهرة تطلق مسابقة للتميز في التعليم عن بُعد

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أحمد جودة - القاهرة - د. الخشت: مليون و130 ألف جنيه جوائز مسابقة جامعة القاهرة للتميز في التعليم عن بعد

د.الخشت: المسابقة لتشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على تطوير المحتوى التعليمي وتوظيف التكنولوجيا في التفاعل مع الطلاب

100 ألف جنيه لأفضل 10 طلاب في استخدام منصة جامعة القاهرة التعليمية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن إطلاق مسابقة "التميز في التعليم عن بُعد" لتشجيع عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على استخدام المنصة التعليمية الذكية للجامعة Smart CU، وتطوير المحتوى التعليمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والإمكانيات التي تتيحها المنصة في التفاعل مع الطلاب، وذلك في إطار رؤية جامعة القاهرة للتحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث وتطبيق آليات التحول الرقمي في تطوير العملية التعليمية والبحثية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المسابقة مفتوحة لكل كليات جامعة القاهرة ومعاهدها، وأن تقييم الأداء على المنصة سيتم من خلال لجنة متخصصة، مشيرًا إلى أنه توجد عدة شروط ومعايير موضوعية للمسابقة من بينها؛ تكامل عناصر صفحات المحتوى التعليمي المتاحة في منصة Blackboard الخاصة بالمقررات الدراسية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، واستخدام منظومة الامتحانات المعتمدة على منصة الجامعة Assessment Gourmet، واستخدام نظام Blackboard Collaborate في إجراء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات التفاعلية، واستخدام قنوات متنوعة للتواصل مع الطلاب مثل لوحة النقاش والمنتديات والرسائل والتنويهات والتعليقات، وإثراء المحتوى التعليمي وتنوعه من ملفات نصية وتسجيلات سمعية ومقاطع فيديو وروابط لمواقع على الإنترنت، بالإضافة إلى حجم الملفات الخاصة بالمادة العلمية التي تم تحميلها على المنصة واتاحتها للطلاب، وعدد ساعات التواصل الفعلية مع الطلاب في كل مادة من المواد، وحداثة المحتوى التعليمي المتاح ووجود سياسة واضحة للتحديث.

وأضاف، أن جوائز المسابقة تبلغ قيمتها مليون و130 ألف جنيه بالإضافة إلى شهادات تقدير ودروع، حيث تحصل أفضل 3 كليات على مبلغ (450 ألف جنيه)، موزعة كالآتي: المركز الأول (200 ألف جنيه)، والمركز الثاني (150 ألف جنيه)، والمركز الثالث (100 ألف جنيه)، ويحصل أفضل 3 أقسام علمية على (300 ألف جنيه) موزعة كالآتي: المركز الأول (150 ألف جنيه)، والمركز الثاني (100 ألف جنيه)، والمركز الثالث (50 ألف جنيه)، ويحصل أفضل 10 أعضاء هيئة تدريس على (200 ألف جنيه)، وأفضل عشرة طلاب على (100 ألف جنيه)، كما تحصل أفضل وحدة IT على مستوى كليات الجامعة على (80 ألف جنيه).

وأكد الدكتور محمد الخشت، على أن جامعة القاهرة تملك الإرادة الكاملة من أجل التغيير والتقدم للأفضل، موجهًا الكليات للتفاعل مع المنصة التعليمية الذكية للجامعة والانتقال لعصر التعليم المدمج والهجين.

جدير بالذكر أن منصة جامعة القاهرة التعليمية الذكية Smart CU تضم مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام Blackboard ونظام التقييم الشامل Assessment Gourmet، ونظام Collaborate للاجتماعات والمؤتمرات، وبرنامج كشف الانتحال Plagiarism، ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، فضلًا عن أدوات تعليمية متعددة أخرى.

كما تعمل جامعة القاهرة على توفير شاشات ذكية بالكليات تشمل تطبيقات تعليمية يمكن من خلالها إنشاء محتوى تعليمي تفاعلي أو التعديل على المحتوى التعليمي بشكل يعزز التفاعل الطلابي، كما تم تدريب مجموعات من أعضاء هيئة التدريس على كيفية استخدام هذه الشاشات وتوظيفها في تدريس المقررات الدراسية المختلفة باستخدام التطبيقات والبرامج المختلفة بهدف تطوير العملية التعليمية ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية للتحول الرقمي.