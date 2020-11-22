صور .. عبدالغفار: ممارسة الرياضة تساعد على زيادة الإنتاجية أثناء العمل

جدة - نرمين السيد - حث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، على ضرورة ممارسة الرياضة حتى تصبح أسلوب حياة، ما سيعمل على تحسين صحة المواطنين، وزيادة الإنتاجية أثناء العمل.





جاء ذلك فى تصريحات له على هامش انطلاق دورى الوزارات فى خماسى كرة القدم للرجال، وتنس الطاولة للسيدات، أمس، والذى يقام لأول مرة، بالمركز الأوليمبى بالمعادى، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء ونجوم الرياضة.

وأكد عبدالغفار أن دورى الوزارات سيساهم فى تحفيز أكبر عدد من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة على ممارسة الرياضة اليومية، وزيادة عدد الممارسين للرياضة اليومية، وتحسين الصحة العامة لهم فالجسم السليم هو وعاء العقل السليم، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بتحسين صحة المواطنين.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته البالغة بافتتاح الدورى الأول للوزارات، متمنياً أن تكون بداية لسلسلة من الدورات الرياضية التى تهدف إلى المشاركة المجتمعية لأعضاء الجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى التحفيز لجعل الرياضة أسلوب حياة، وتماشيا مع مبادرة "مصر أولا .. لا للتعصب"، مشيرا إلى أن فكرة الدورى جاءت فى ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بصحة المواطنين وتحفيزهم على ممارسة الرياضية بشكل يومى، وبرعاية رئيس الوزراء.

وشارك فى قرعة الدورى، مجموعة من نجوم الرياضة المصرية، عبدالحميد بسيونى وإسلام الشاطر ووائل رياض ومعتمد جمال والكابتن شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، والمعتصم سالم وأسامة عبدالكريم، والحكام أمين عمر وسمير عثمان وأيمن دجيش.

ومن المقرر إقامة الدورى خلال الفترة من 21-30 نوفمبر الجارى تحت شعار "الرياضة للمتعة والحياة"، بتنظيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضى العام للعاملين بالدولة، فى لعبتى خماسى كرة القدم رجال وتنس طاولة سيدات.

وعلى هامش الحفل، أقيمت مباراة استعراضية بين وزير التعليم العالي ووزير الشباب والرياضة وعدد من نجوم كرة القدم السابقين الذين شاركوا فى الحفل.

الجدير بالذكر أنه يشارك فى دورى الوزارات عدد 23 وزارة بالإضافة إلى ديوان عام مجلس الوزراء فى لعبتى خماسى كرة القدم رجال وتنس طاولة سيدات، بمشاركة 510 مشاركا ومشاركة من 34 فريقا لكل لعبة بواقع 15 مشاركا ومشاركة من كل وزارة، منها 8 لاعبين بالاحتياطى وإدارى ومدرب لخماسى القدم و3 لاعبات وإدارى ومدرب لتنس الطاولة، مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية.