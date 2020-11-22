محلية النواب: غرق شوارع الإسكندرية سيتكرر إذا لم تتعاون جميع المؤسسات

جدة - نرمين السيد - قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه قد آن الآوان لإسراع الحكومة لتدبير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الخطة المستدامة للتعامل مع التغيرات المناخية، وزيادة كمية هطول الأمطار أثناء فصل الشتاء، بمحافظة الإسكندرية.





جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، مؤكدًا وجود خطة تنموية معدة لتطوير شبكات ومحطات الصرف والسدود والخزانات اللازمة، ولكن تحتاج إلى اعتمادات مالية، وأدوات وآليات مغايرة أثناء التنفيذ، نظرًا لضيق شوارع الإسكندرية، وزيادة الكثافة السكانية مع انتشار وارتفاع البنايات المخالفة.

وطالب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزيرة التخطيط، ووزير المالية، توجيه ناتج حصيلة محافظة الإسكندرية من التصالح على المخالفات بكامل جملة قيمتها للإنفاق على هذا القطاع فورًا.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن البعض يظن أن المسألة بسيطة، لكن فى حقيقة الأمر هذا الملف يحتاج إلى إرادة وجهد، من كافة المؤسسات حتى يتم مواجهته، مشيرًا إلى أن تكرار غرق شوارع الإسكندرية سوف يظل قائما مع كل نوة إذا لم يتعاون الجميع لمواجهة علمية مؤسسية مستدامة يشارك فيها المواطن وجمعيات هيئات المجتمع المدنى.

وشدد على أن لجنة الإدارة المحلية سوق تعقد جلسة مناقشة يتم فيها دعوة كل من وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية ورؤساء أجهزة وشركات المياه والصرف الصحى، لبحث فض التشابكات فى المسئولية، وسبل وضع خارطة طريق نهائية لهذا الأمر.