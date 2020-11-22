وزير الرى: رفع حالة الاستنفار لاستقبال موسم الأمطار والسيول

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الموارد المائية والرى، الدكتور محمد عبدالعاطى، مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بالمحطات التابعة للمصلحة ومدى جاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار والسيول وإجراء أعمال الصيانة والعمرات اللازمة لها، وتوفير وحدات الطوارئ وأعمال الحراسة ووسائل الإطفاء الذاتى للمحطات.





وشدد عبدالعاطى، خلال اجتماعه مع القيادات التنفيذية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بالوجه القبلى لمتابعة موقف المحطات، اليوم الأحد، على ضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحلية لتأمين خطوط التغذية الكهربائية المغذية لهذه المحطات، وذلك فى ضوء الإجراءات التى تتخذها الوزارة استعدادا لموسم الأمطار والسيول، مع التوجيه بالمتابعة المستمرة لضمان جاهزية جميع المحطات للوفاء بالاحتياجات المائية. وكانت وزارة الموارد المائية والرى، اتخذت كل الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار موسم الأمطار الغزيرة التى تشهدها بعض المحافظات، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة، ورفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.

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