خليك Gentleman.. نصائح الدكتور على جمعة لحياة أسرية مستقرة

جدة - نرمين السيد - ـ الأسرة شراكة إنسانية

وخلال حواره فى برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "سى بى سى"، قال جمعة، إن الإسرة ليست شركة تجارية، بل يجب أن ندرك أنها شراكة إنسانية، لها قواعد وأسس، على الجميع أن يحترمها، ويعمل بها.

وأرجع مفتى مصر الأسبق، ارتفاع نسب الطلاق فى مصر، بسبب الإنترنت، واهتمام الرجال بـ صفحاتهم على الفيس بوك، ومواقع التواصل بدلًا من الاهتمام بأسرهم، وأولادهم.

ـ لا تبخل بمشاعرك

وأوضح على جمعة، أن بعض الناس على استعداد كامل لخراب منازلهم، وإغلاقها، بسبب الانشغال بالإنترنت، وهذا وفق دراسات رسمية، مؤكدًا أن البخل فى المشاعر تجاه الزوجة، أحد أهم الأسباب وراء ارتفاع نسبة الطلاق.

ـ ساعد زوجتك فى أعمال المنزل

ولفت جمعة، إلى ضرورة مساعدة الرجال لزوجاتهم فى أعمال المنزل، مؤكدًا أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك مع زوجاته، موجهًا نصيحته بالاقتداء بسنة النبى فى تلك الأفعال.

ـ قل لها بحبك

وأضاف جمعة: "قول لمراتك كل شوية بحبك لأن ده واجب عليك"، لافتًا إلى أن الإحسان إلى الزوجة، والأولاد أمر مطلوب وبشدة، وخصوصًا فى تلك الأيام.

ـ خليك Gentleman

وفى رسالة منه لتعزيز الود بين الأزواج، قال جمعة خلال حواره لـ "من مصر": "افتح لزوجتك باب العربية خليك Gentleman.. الرجل عندما يفتح لزوجته أو للأنثى باب السيارة أمر عظيم وجيد، وكل تلك الأفعال موجودة فى السنة لكن لا أحد يعلم بها".