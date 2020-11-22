جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على "فيسبوك"، اليوم الأحد، فيديو عن التدريب المشترك "سيف العرب"، بقاعدة محمد نجيب العسكرية.



جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على "فيسبوك"، اليوم الأحد، فيديو عن التدريب المشترك "سيف العرب"، بقاعدة محمد نجيب العسكرية.



وتشارك بالتدريب العسكرى "سيف العرب" 6 دول، مصر والسعودية والإمارات والأردن والبحرين والسودان، فى الفترة بين 17 إلى 26 نوفمبر الجارى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. التدريب العسكرى المشترك سيف العرب يجمع 6 دول عربية بقاعدة محمد نجيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.