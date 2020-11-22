معلومات الوزراء يصدر العدد الأول من مجلة آفاق استراتيجية

ووفق بيان رسمى، أوضح المركز أن ملف العدد تطرق إلى دولة السودان، ليسلط الضوء على العلاقات المصرية السودانية، وكذلك قراءة فى اتفاقية السلام السودانية، ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، بالإضافة إلى قراءة فى كيفية خروج السودان من المأزق الاقتصادى الراهن وغيرها من القضايا، كما شملت الإصدارة عددا من الرؤى والتحليلات منها التغير فى النظام الدولى، والترامبية ما بعد ترامب، وتداعيات انتهاء حظر الأسلحة على إيران.
وأكد رئيس المركز أسامة الجوهرى أن اختيار السودان ليكون ملف العدد الأول جاء فى ضوء التطورات المهمة التى شهدتها الدولة الشقيقة وانعكاساتها على مستقبل البلاد، معبرًا عن أمل المركز فى مساهمة تلك الدورية فى إثراء النقاش الفكرى حول مجموعة متنوعة من القضايا والموضوعات المشاركة على الساحة.
وقد تميز العدد الأول من "آفاق استراتيجية" باحتوائه على كتابات كوكبة من أهم المفكرين والباحثين فى الشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس المستشارين بالمركز المصرى للدراسات الاستراتيجية، وعدد من أساتذة العلوم السياسية، الدكتور محمد كمال، والدكتور حمدى عبدالرحمن، والدكتور أحمد أمل، والدكتور باسم رزق، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور سمر الباجورى، والدكتور أبوبكر الدسوقى، مستشار تحرير مجلة السياسة الدولية بالأهرام، وعمرو عبدالعاطى، الباحث فى الشؤون الأمريكية، واللواء جمال طه الباحث فى شؤون الأمن القومى بالمركز المصرى للدراسات الاستراتيجية، والدكتور أمانى الطويل الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور أيمن شبانة، مدير مركز البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة.
نخبة الباحثين والمفكرين بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الأزمات والكوارث بالمركز، والدكتورة خديجة عرفة، مدير إدارة القضايا الاستراتيجية بالمركز، وعدد من المدراء التنفيذيين وهم بثينة فرج والدكتورة إسراء أحمد، بالإضافة لعدد من الباحثين، مونيكا وليم، وجهاد عمر، وفيصل عبد الله، ورانيا سليمان، وهدير مصطفى، بالإضافة إلى سارة عبد العزيز رئيس فريق عمل بالمكتب الفنى، ومنى على عبدالرحمن رئيس فريق عمل بإدارة القضايا الاستراتيجية بالمركز.
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