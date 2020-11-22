وزير التعليم العالي يشهد انطلاق دوري الوزارات ويشارك في مباراة استعراضية

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس السبت، انطلاق دوري الوزارات في خماسي كرة القدم للرجال، وتنس الطاولة للسيدات، والذي يقام لأول مرة، وذلك بالمركز الأوليمبي بالمعادي، وبحضور لفيف من السادة الوزراء ونجوم الرياضة المصرية.

وحث الدكتور خالد عبدالغفار جميع العاملين الجهاز الإداري للدولة، على ضرورة ممارسة الرياضة حتى تصبح أسلوب حياة، مما سيعمل على تحسين صحة المواطنين، وزيادة الإنتاجية أثناء العمل.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن دوري الوزارات سيساهم في تحفيز أكبر عدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة على ممارسة الرياضة اليومية، وزيادة عدد الممارسين للرياضة اليومية، وتحسين الصحة العامة لهم ومما لا شك فيه أن الجسم السليم هو وعاء العقل السليم ، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بتحسين صحة المواطنين.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته البالغة بافتتاح الدوري الأول للوزارات، متمنياً أن تكون بداية لسلسلة من الدورات الرياضية التى تهدف إلى المشاركة المجتمعية لأعضاء الجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى التحفيز لجعل الرياضة أسلوب حياة، وتماشيا مع مبادرة "مصر أولا .. لا للتعصب"، مشيرا إلى أن فكرة الدوري جاءت فى ظل إهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بصحة المواطنين وتحفيزهم على ممارسة الرياضية بشكل يومي، وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وشارك في قرعة الدوري، مجموعة من نجوم الرياضة المصرية، عبدالحميد بسيوني وإسلام الشاطر ووائل رياض ومعتمد جمال والكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي، والمعتصم سالم وأسامة عبدالكريم، والسادة الحكام أمين عمر وسمير عثمان وأيمن دجيش.

ومن المقرر إقامة الدوري خلال الفترة من 21-30 نوفمبر الجارى تحت شعار " الرياضة للمتعة والحياة "، بتنظيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضى العام للعاملين بالدولة، فى لعبتي خماسي كرة القدم رجال وتنس طاولة سيدات.

وعلى هامش الحفل، أقيمت مباراة استعراضية بين وزير التعليم العالي ووزير الشباب والرياضة وعدد من نجوم كرة القدم السابقين الذين شاركوا في الحفل.

الجدير بالذكر أنه يشارك في دوري الوزارات عدد 23 وزارة بالإضافة إلي ديوان عام مجلس الوزراء في لعبتي خماسي كرة القدم رجال وتنس طاولة سيدات، بمشاركة 510 مشارك ومشاركة من 34 فريق لكل لعبة بواقع 15 مشارك ومشاركة من كل وزارة، منها (8) لاعبين بالإحتياطي وإداري ومدرب لخماسي القدم و(3) لاعبات وإداري ومدرب لتنس الطاولة، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية.