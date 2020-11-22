الصحة تكشف سبل الوقاية من كورونا فى أماكن العمل.. اعرف التفاصيل

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن إرشادات ضرورية للحد من انتقال العدوى بفيروس كورونا بين الموظفين فى أماكن العمل، والتى تضمنت إبلاغ المسؤلين بمكان العمل عند الشعور بأى أعراض، لاتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار العدوى.

وشملت الإجراءات الحد من الاجتماعات، خاصة بالأماكن المغلقة، واستبدالها بالاجتماعات الافتراضية ، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعى، بجانب ضرورة الاستمرار في غسيل اليد بالماء والصابون وارتداء الكمامة، مع عدم مشاركة الأدوات الشخصية وتطهير الأسطح المشتركة .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.