إصابة على جبر بفيروس كورونا وعزله عن لاعبى بيراميدز

أصيب على جبر، نجم دفاع بيراميدز ومنتخبنا الوطنى، بفيروس كورونا، فى الوقت الذى عزل اللاعب الدولى نفسه فى منزله بمجرد إعلان إيجابية مستحه، وأكد مسئولو بيراميدز أن على جبر لم يخالط لاعبى الفريق منذ أن عاد من معسكر المنتخب الوطنى الخاص بمواجهتى توجو، وتم عمل مسحة للاعب أكدت إصابته بالفيروس ليتم إبلاغه بالعزل فى منزله ومنعه من خوض تدريبات الفريق.

وكان أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، العائد من الإعارة بنادى الجونة بنهاية الموسم الجارى، قد تعرض أيضاً للإصابة بفيروس كورونا. وعلق والد اللاعب ونجم الأهلى السابق ياسر ريان على إصابة ابنه قائلاً: "الحمد لله متمنياً له الشفاء بعد أيام قليلة من إعلان عودته الى صفوف القلعة الحمراء".