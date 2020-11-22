أصيب على جبر، نجم دفاع بيراميدز ومنتخبنا الوطنى، بفيروس كورونا، فى الوقت الذى عزل اللاعب الدولى نفسه فى منزله بمجرد إعلان إيجابية مستحه، وأكد مسئولو بيراميدز أن على جبر لم يخالط لاعبى الفريق منذ أن عاد من معسكر المنتخب الوطنى الخاص بمواجهتى توجو، وتم عمل مسحة للاعب أكدت إصابته بالفيروس ليتم إبلاغه بالعزل فى منزله ومنعه من خوض تدريبات الفريق.
وكان أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، العائد من الإعارة بنادى الجونة بنهاية الموسم الجارى، قد تعرض أيضاً للإصابة بفيروس كورونا. وعلق والد اللاعب ونجم الأهلى السابق ياسر ريان على إصابة ابنه قائلاً: "الحمد لله متمنياً له الشفاء بعد أيام قليلة من إعلان عودته الى صفوف القلعة الحمراء".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة على جبر بفيروس كورونا وعزله عن لاعبى بيراميدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.