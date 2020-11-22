ننشر خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، خريطة سقوط الأمطار على البلاد، خلال الـ 72 ساعة القادمة، حيث يكون هناك سقوط أمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة على عدة مناطق مختلفة بالبلاد يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة بمعدل درجتين.
وتكون خريطة سقوط الأمطار كالتالي:
اليوم الأحد 22 نوفمبر
-السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم -دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)
- شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية)
يوم الاثنين 23 نوفمبر
- السواحل الشمالية : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).
- شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية).
يوم الثلاثاء 24 نوفمبر
- السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم)
- شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة علي بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية).
وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت أن حالة الطقس اليوم، الأحد، على القاهرة والوجه البحري يكون لطيفا نهارا تصاحبه شبورة مائية صباحا، باردا ليلا والرياح معتدلة.
والطقس على السواحل الشمالية لطيف نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة، ويكون معتدلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة على خليج السويس تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، ويكون مائلا للبرودة ليلا على جنوب سيناء.
وحول الظواهر الجوية المؤثرة، هناك أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية).
ويكون هناك أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش).
وتتأثر البلاد بمرتفع العروض الوسطي على السطح وكذلك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.
وحول حركة الملاحة البحرية، يكون البحر المتوسط والأحمر معتدلا وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وتسجل معدل درجات الرطوبة على القاهرة والوجه البحري 80 للعظمى والصغرى 28، السواحل الشمالية 85 للعظمى 45 للصغرى، شمال الصعيد 60 للعظمى والصغرى 30، جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 20.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت أن سقوط الأمطار مستمر أمس، على 19 منطقة بالجمهورية، ما بين أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية يصاحبها نشاط للرياح على مناطق مختلفة.
ويستمر سقوط الأمطار اليوم، على المناطق التالية:
- متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).
وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومراكز الجمهورية، كالتالي:
القاهرة 22 / 14
الإسكندرية 21 /15
شبين الكوم 22/ 15
مطروح 22/ 13
سيوة 20 / 10
بورسعيد 22 /18
الزقازيق 22 / 14
الاسماعيلية 23 / 14
رفح 22 / 14
نويبع 22 / 18
كاترين 19 / 6
شرم الشيخ 26 / 19
بني سويف 23 / 13
المنيا 23 / 12
أسوان26 / 15
الوادي الجديد 24 / 13
شلاتين 26 / 20
رأس حدربة 25 / 20
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