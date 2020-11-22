ننشر خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، خريطة سقوط الأمطار على البلاد، خلال الـ 72 ساعة القادمة، حيث يكون هناك سقوط أمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة على عدة مناطق مختلفة بالبلاد يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة بمعدل درجتين.

وتكون خريطة سقوط الأمطار كالتالي:

اليوم الأحد 22 نوفمبر

-السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم -دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)

- شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية)

يوم الاثنين 23 نوفمبر

- السواحل الشمالية : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

- شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية).

يوم الثلاثاء 24 نوفمبر

- السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم)

- شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة علي بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية).