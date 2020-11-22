ماذا تفعل السكة الحديد لتفادي مخاطر الأمطار على قطاراتها؟

تتبع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عددا من الإجراءات في إطار المتابعة لأحوال الطقس والتوقعات بسقوط أمطار على بعض المحافظات الساحلية والمناطق الداخلية وعلي عدة مناطق بمحافظات الدلتا.

ويقوم رئيس هيئة السكة الحديد المهندس أشرف رسلان، بمتابعة حركة مسير القطارات على خطوط السكة الحديد من خلال المتابعة المستمرة مع غرفة التحكم الرئيسية لحركة مسير القطارات بالقاهرة ومديرى المناطق.

وتكون تعليمات غرف التحكم، الالتزام بتعليمات التشغيل فى حالة سوء الأحوال الجوية والتزام فرق الطوارئ بالتواجد على الخطوط للتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة مسير القطارات بما يضمن السلامة والأمان على شبكة خطوط السكة الحديد.

كما تتخذ الهيئة عددا من القرارات حفاظا على سلامة الركاب والسائقين خلال فترات تساقط الأمطار والتي يأتي من ضمنها:

1 _ رفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة مخاطر السيول وتساقط الأمطار.

2_ متابعات لحظية لنشرة الأرصاد الجوية

3_ التنبيه على السائقين بتخفيض سرعات القطارات وقت تساقط الأمطار بغزارة، للحفاظ على أرواح المواطنين وحركة مسير القطارات.

4 _ تشكيل نحو 12 غرفة عمليات بمختلف المحطات على مستوى الجمهورية لمتابعة حركة مسير القطارات

5_ تشكيل فرق صيانة لمواجهة الأعطال الطارئة والمفاجئة التي تحدث نتيجة الطقس السيئ.

6_ تنسيق بين السائقين ومراقبي الحركة والأبراج على طول خطوط السكة الحديد خلال سقوط الأمطار والسيول وسوء الطقس

7_ اتخاذ الإجراءات اللازمة للزوابع والشبورة وسرعة الرياح للحفاظ على حركة تشغيل القطارات .

وفي سياق متصل، شدد وزير النقل الفريق كامل الوزير، على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية داخل وسائل النقل منعًا لانتشار عدوى كورونا بين الركاب، لافتا إلى أنه لن يسمح بدخول القطارات أو المترو بدونها ابتداءا من امس السبت.

وأوضح وزير النقل فى تصريحات له، أنه سيتم صرف كمامات من شبابيك التذاكر لمن ليس بحوزته كمامات، مردفا: نحن نعمل لصالح المواطن وفي حالة عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية وقرار ارتداء الكمامة، سيتم تحرير محضر لدى شرطة النقل والمواصلات.

وأكد الفريق كامل الوزير، على اتخاذ وزارة النقل جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا سواء في قطارات السكة الحديد أو مترو الأنفاق أو جميع وسائل المواصلات، مشددا على أنه سيجري جولات بنفسه داخل مترو الأنفاق وقطارات السكة الحديد للتأكد من قرار ارتداء الكمامات الطبية داخل وسائل النقل المختلفة حفاظًا على السلامة العامة.

من جانبها أعلنت الهيئة العامة لمترو الأنفاق، أنه لن يسمح بركوب قطارات مترو الأنفاق بداية من، السبت المقبل، دون ارتداء الكمامة.

وكشفت الهيئة العامة للمترو، أن ذلك يأتي ضمن التصدي للموجة الثانية من فيروس كورونا، مؤكدة أن مخالفة عدم ارتداء الكمامة أو نزعها ستصل الغرامة الفورية جراءها إلى 4 آلاف جنيه.

يذكر أن المتحدث باسم الحكومة المصرية نادر سعد، كان قد تحدث عن إجراءات جديدة ستتخذها الوزارات المعنية لمواجهة "الموجة الثانية من كورونا"، مؤكدا أن هناك ارتفاعا فى أعداد الإصابات بين المصريين، ومتوقعا أن تتجاوز الحالات الـ 300 حالة يوميا.

وقال متحدث الحكومة، إن تطبيق مواعيد غلق المحلات والمطاعم سيكون أول ديسمبر المقبل، وهي تتعلق بالمحال التجارية، حيث ستغلق في الـ 11 مساء في الصيف، والعاشرة مساء في الشتاء، مشيرا إلى أن محال البقالة والسوبر ماركت والصيدليات مستثناة من كل مواعيد الإغلاق لأنها مرتبطة بأنشطة مستمرة.

في السياق ذاته كان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد حذر خلال الاجتماع الأسبوعي الماضى لمجلس الوزراء المصري من خطورة الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وجدد مدبولي، التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار الفيروس، مشددا على ضرورة قيام مختلف الجهات المعنية بتطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم في مختلف مواقع العمل والإنتاج، وذلك في ضوء ما نشهده مؤخرا من زيادة في عدد الإصابات.

وحذر رئيس الوزراء، في الوقت نفسه، من أن الموجة الثانية من انتشار الفيروس التي ضربت عدة دول حول العالم أكثر انتشارا وخطورة من سابقتها، مضيفا: "من ثم فيجب العمل على تفادي الانزلاق إلى هذا المنحنى الخطير".