السفارة المصرية في جوبا ترتب لقاءات لوفد من التعليم لبحث التعاون مع جنوب السودان

استقبلت السفارة المصرية في جوبا وفدًا من وزارة التربية التعليم برئاسة اللواء مهندس يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، وذلك في اطار الزيارة التي أجراها إلى جنوب السودان خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٠ نوفمبر الجاري، بهدف تقييم ودعم المشروعات التعليمية المصرية في جنوب السودان وخاصة في مجال التعليم الفني.
وعقد الوفد المصري عددًا من الاجتماعات مع المسئولين الجنوب سودانيين، حيث التقى مع وزيرة التعليم العام " أووت دينج أشويل"، والتي أعربت عن تقديرها للجهود المصرية لدعم قطاع التعليم في جنوب السودان، لاسيما فى مجال دعم منظومة التعليم الفنى، كما التقى الوفد مع حاكمة ولاية غرب بحر الغزال "سارة كليتو"، والتي أشادت بالجهود المصرية لدعم التنمية بالولاية، مشيرةً إلى التطلع لإعادة افتتاح وتشغيل المدرسة المصرية في مدينة واو عاصمة الولاية.
كما قام الوفد المصري خلال الزيارة بتفقد المدرسة الفنية المصرية في مدينة واو للوقوف على الاحتياجات اللازمة لتشغيلها، وذلك بهدف تخريج متخصصين فنيين في مجالات تناسب احتياجات السوق المحلي الجنوب سوداني، وقد اتفق الجانبان على سرعة البدء في تجهيز المدرسة المصرية في المدينة، تمهيدًا لتشغيلها العام الدراسي المقبل.
ويمثل جنوب السودان أهميةً استثنائية بالنسبة لمصر لما يمثله من عمق أمنى واستراتيجى، ولعلاقاتنا التاريخية معه باعتباره أرض التلاقى والتواصل العربى الأفريقى، وكذلك بما يملكه من فرص وإمكانات واعدة ، تبذل مصر مساعى كبيرة لتوطيد علاقاتها مع الجنوب السوداني فى إطار استراتيجية شاملة لتطويرها، من أجل دعم التنمية وتحقيق السلام والاستقرار بين دولتى السودان.
وسارعت مصر إلى إعلان دعمها لدولة جنوب السودان والاعتراف بها دولة مستقلة، وإقامة علاقات دبلوماسية معها، وذلك فى إطار حرص مصر على رغبة أبناء الجنوب فى أن تكون لهم دولة مستقلة خاصة بهم ومنفصلة عن الشمال، وهناك تنسيقٌ بين مصر وجنوب السودان فيما يتعلق بحوض نهر النيل، وفى التوصل إلى حلول للصراعات بالطرق السلمية لتحقيق الاستقرار في جنوب السودان والقرن الأفريقي والقارة الإفريقية.
وفى إطار دعم مصر لدولة جنوب السودان، أرسلت مصر أكبر قوة لقوات حفظ السلام الدولية بجنوب السودان، حرصا على دعم استقرار الدولة، وتسعى مصر إلى زيادة دعمها لدولة جنوب السودان فى مجالات التعليم والصحة والمشروعات الخدمية والبنية التحتية، والتعاون المشترك فى كافة المجالات.
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