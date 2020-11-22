السفارة المصرية في جوبا ترتب لقاءات لوفد من التعليم لبحث التعاون مع جنوب السودان

استقبلت السفارة المصرية في جوبا وفدًا من وزارة التربية التعليم برئاسة اللواء مهندس يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، وذلك في اطار الزيارة التي أجراها إلى جنوب السودان خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٠ نوفمبر الجاري، بهدف تقييم ودعم المشروعات التعليمية المصرية في جنوب السودان وخاصة في مجال التعليم الفني.

وعقد الوفد المصري عددًا من الاجتماعات مع المسئولين الجنوب سودانيين، حيث التقى مع وزيرة التعليم العام " أووت دينج أشويل"، والتي أعربت عن تقديرها للجهود المصرية لدعم قطاع التعليم في جنوب السودان، لاسيما فى مجال دعم منظومة التعليم الفنى، كما التقى الوفد مع حاكمة ولاية غرب بحر الغزال "سارة كليتو"، والتي أشادت بالجهود المصرية لدعم التنمية بالولاية، مشيرةً إلى التطلع لإعادة افتتاح وتشغيل المدرسة المصرية في مدينة واو عاصمة الولاية.

كما قام الوفد المصري خلال الزيارة بتفقد المدرسة الفنية المصرية في مدينة واو للوقوف على الاحتياجات اللازمة لتشغيلها، وذلك بهدف تخريج متخصصين فنيين في مجالات تناسب احتياجات السوق المحلي الجنوب سوداني، وقد اتفق الجانبان على سرعة البدء في تجهيز المدرسة المصرية في المدينة، تمهيدًا لتشغيلها العام الدراسي المقبل.