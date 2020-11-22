للتأكد من استيفاء التجهيزات.. شعراوي يوجه القيادات المحلية بالمرور على المقار الانتخابية بالمحافظات

أصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، توجيهاته إلى محافظى الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وقنا وسوهاج والأقصر وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر والإسكندرية ومطروح والبحيرة، لرفع درجة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات البرلمانية وحظر أي أشكال للدعاية الانتخابية بالوحدات المحلية مع مراجعة الدروس المستفادة من الانتخابات البرلمانية فى مرحلتها الأولى لتلافي أي سلبيات وتعظيم الإيجابيات التى تحققت.

يأتى ذلك فى ضوء استعدادات وزارة التنمية المحلية لإجراء انتخابات الإعادة لمجلس النواب 2020 لمحافظات المرحلة الأولى يومى 23 و24 نوفمبر الحالي.

وشدد اللواء محمود شعراوى على القيادات المحلية بمحافظات المرحلة الأولى بالمرور على جميع المقار الانتخابية في نطاق كل محافظة للتأكد من استيفاء جميع التجهيزات وأعمال الصيانة اللازمة مع تفعيل خطط الطوارئ فى جميع المرافق العامة والخدمية وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات في محيط اللجان وتوفير الإقامة الملائمة والاحتياجات الادارية واللوجيستية لرؤساء اللجان الفرعية.

كما شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع اللجان الانتخابية بتنفيذ أعمال الرش والتعقيم قبل موعد الانتخابات بوقت كاف مع استمرار عمليات التعقيم عقب انتهاء التصويت، مشددًا على أهمية الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وقال إن دور الأجهزة المحلية تنفيذى فقط من خلال إخراج الانتخابات بشكل متحضر وراق دون الانحياز.

وأكد الوزير أهمية ارتداء الناخبين الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمداخل المقار الانتخابية ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة.

وقال اللواء محمود شعراوى إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة على اتصال دائم بغرف عمليات محافظات المرحلة الاولى للتأكد من توفير أماكن لائقة للناخبين، خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وإقامة مظلات تحسبًا لأية تقلبات جوية، موضحًا توافر مجموعات عمل شبابية فى اللجان الانتخابية لإرشاد الناخبين وتعريفهم بأماكن إدلائهم بأصواتهم.

وأضاف أن وحدات تكافؤ الفرص فى محافظات المرحلة الأولى نظمت عدة ندوات وفعاليات للتوعية بأهمية المشاركة في جولات الإعادة في بعض الدوائر في هذه المحافظات.

ودعا اللواء محمود شعراوى الناخبين الذين لهم حق الانتخاب في بعض الدوائر في انتخابات الإعادة، إلى المشاركة الإيجابية واختيار الأفضل لتمثيل الشعب وتحقيق طموحاته وتطلعاته، ولتكون رسالة للعالم بمدى وعى الشعب وحرصه الدائم على ممارسة حقوقه السياسية.