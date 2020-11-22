نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس" موضوع خطبة الجمعة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة القادمة 27 11 2020م: ” الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس”.وفِي هذا الصدد أكد د محمد مختار جمعةأن الهجرة غير القانونية هي هجرة غير شرعية

وحرمة الدول كحرمة البيوت وأشد

وأضاف أنه كما لا يجوز أن تدخل بيت أحد بدون إذنه فإنه لا يجوز

أن تدخل دولة بدون إذن سلطتها القانونية.

و إذن دخول أي دولة هو عهد أمان لك ومنك، فكما أنه يوفر لك الإقامة الآمنة المستقرة فإنه يقتضي منك الحفاظ على أمن هذه الدولة وأمان أهلها بغض النظر عن ديانتهم أو جنسهم أو عرقهم أو لونهم، فأنت لم تدخلها باسم الدين إنما دخلتها باسم الإنسانية، فعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، واحفظ لهم ما تحب أن يحفظوه لك، فهذا عين العقل والنصفة والاتزان العقلي والإنساني.

وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

نسأل الله العلي القدير أن يُعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.