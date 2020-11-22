إصابة لاعب الأهلي المعار بفيروس كورونا

أصيب لاعب الأهلي المعار لنادي الجونه أحمد ياسر ريان بفيروس كورونا بعد إظهار نتيجة العينه ايجابيه.

وأحمد ريان انتقل إلى نادى الجونة خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضي على سبيل الإعارة، باحثاً عن فرصة للمشاركة، ومتعطشاً لإثبات الذات من أجل العودة إلى قيادة الهجوم الأحمر بعد اكتساب الخبرات اللازمة التى تؤهله إلى ذلك.

وخلال الموسم الجارى شارك ريان مع الجونة فى 13 مباراة سجل هدفا وصنع آخر، وكان المهاجم الشاب قد انضم إلى كتيبة الفراعنة فى أمم أفريقيا للشباب والتى انتهت بتتويج المنتخب الأوليمبى باللقب للمرة الأولى فى تاريخه والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر انتهاء الاعب وحتي الآن لا يعرف مصيره بالعودة للقلعه الحمراء او مناقشه العروض المقدمه إليه.

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والجدير بالذكر آخر مشاركات أحمد ريان هي مع المنتخب الأولمبي أمام منتخب البرازيل وانتهت المباراه بفوز غالي وثمين لصالح المنتخب المصري بنتيجة 1/2احرز منهم أحمد ريان هدف والثاني كريم العراقي.