أهم مباريات اليوم .. ليفربول يواجه ليستر سيتي

تستمر اليوم منافسات الأسبوع التاسع من أكثر وأهم البطولات إثارة وندية على مستوى العالم، بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" وعلى رأسها مواجهة ليفربول صاحب المركز الرابع وليستر سيتي صاحب المركز الثالث. وعلى الجانب الٱخر تستمر منافسات الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" وعلى رأسها مواجهة نابولي صاحب المركز الثاني ضد ميلان متصدر جدول البطولة. كما تستمر منافسات كل من الدوري الفرنسي، الألماني، الإسباني، البلجيكي، الهولندي، اليوناني، وإليكم جدول بأهم المباريات: الدوري الإنجليزي - الأسبوع التاسع: فولهام X إيفرتون. 2:00 ظهرا

شيفيلد يونايتد X وست هام يونايتد. 4:00 مساءا

ليدز يونايتد X أرسنال 6:30 مساءا

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