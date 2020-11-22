أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 22-11-2020، استقرت الأسعار في سوق الصاغة، بعدما لاقت حالة من عدم الاستقرار على مدار الايام الماضية.
تحيا مصر تنشر أسعار الذهب اليوم الأحد في السوق المحلي، وأخر تطورات أسعار الذهب في سوق الصاغة وذلك من خلال السطور التالية.
أسعار الذهب اليوم
استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 22-11- 2020، حيث وصل عيار 18 إلى 699 جنيهًا، بينما وصل عيار 21 لقيمة 815 الذي يعتبر الأكثر تداولًا في السوق المصري.
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لاقت محال الذهب نفور كبير من قبل المواطنين وذلك بعد تلك الموجة التي طاحت بأحلام الشباب مع ارتفاع أسعار الذهب، حيث وصل عيار 24 إلى 932 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 6520 جنيهًا.
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