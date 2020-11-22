خاص لـ تحيا مصر .. الطيب يتراجع عن تكليف عباس شومان بمنصب المشرف العام على الفتوى بالأزهر (مستند)

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، التراجع عن تكليف الدكتور عباس شومان وكيل المشيخة السابق، بمنصب المشرف العام على الفتوى بالأزهر الشريف.
ونص قرار شيخ الأزهر، على تشكيل لجنة للإشراف على جهات الفتوى بالأزهر " مركز الأزهر العالمي للفتوى ـ اللجنة الرئيسية للفتوى بالجامع الأزهر ـ لجان الفتوى الفرعية بالمحافظات"، وتضم في عضويتها كلا من:
1ـ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر.
2 ـ الدكتور حمدي صبح عضو هيئة كبار العلماء.
3 ـ الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق.
وأكد القرار أن مهمة اللجنة تتمثل فيما يلي:
1ـ تحقيق الربط بين الجهات المعنية بالفتوى بالأزهر عبر التقنيات الحديثة.
2 ـ التأكد من مراجعة الفتاوى الصادرة قبل نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة.
3 ـ التأكد من توافق الفتاوى الصادر عن الجهات المعنية بالفتوى واللجنة الاستشارية مع قرارات وفتاوى هيئة كبار العلماء.
كان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أصدر قرارا بتكليف الدكتور عباس شومان وكيل المشيخة السابق، بالإشراف العام الفتوى وهيئاتها بالأزهر الشريف، قبل أن يتراجع ويشكل لجنة للإشراف على الفتوى، بدلا من شومان.
وقالت مصادر مطلعة بالأزهر الشريف، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب تراجع عن تكليف عباس شومان بمنصب المشرف العام على الفتوى بالأزهر، بسبب اعتراضات البعض على القرار، بدعوى أن عباس شومان ينتمي لجماعة الإخوان.
وأضافت في المصادر في تصريحات لـ "تحيا مصر"، أن الدولة رفضت قبل ذلك التجديد لعباس شومان في منصب وكيل الأزهر عام 2018، وحاول شيخ الأزهر الدفع به في مناصب أخرى داخل المشيخة، إلا أنه تم رفضه من قبل الجهات المعنية.
ونوهت المصادر إلى أن بعض العاملين بالمشيخة تسائلوا عن سبب تمسك شيخ الأزهر بالدكتور عباس شومان، على الرغم من أنه امتدح الرئيس المعزول في خطبة له بمسجد الشربتلي بالتجمع الخامس.
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