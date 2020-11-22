تحيا مصر ينشر خريطة المرشحين الحزبين في ماراثون الإعادة بانتخابات النواب غداً

تدخل البلاد غداً أحد أهم المحطات الانتخابية التي تنطلق معلنة عن بدء جولة الحسم والإعادة، على المقاعد الفردية بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، ويسلط تحيا مصر الضوء على خريطة المرشحين الحزبيين، حيث يبلغ إجمالي من يرفعون راية الأحزاب في جولة الإعادة 134 مرشحًا حزبيًا و86 مستقلًا.

ويتنافس في 14 محافظة على مدار أيام الاثنين والثلاثاء، 85 مرشحًا من حزب« مستقبل وطن» بجولة الإعادة بالمرحلة الأولي في 12 محافظة، و19 مرشحًا من حزب« الشعب الجمهوري» في 10 محافظات، ويليه حزب «النور» الذي يخوض الإعادة في المرحلة الأولى فقط بـ 6 مرشحين في 4 محافظات، ويأتي حزب «حماة الوطن» بـ 9 مرشحين في المرحلة الأولى، ومن بعده حزب «المؤتمر» يخوض 4 مرشحين الإعادة بالمرحلة الأولى.

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