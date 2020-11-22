تحيا مصر ينشر خريطة المرشحين الحزبين في ماراثون الإعادة بانتخابات النواب غداً

تدخل البلاد غداً أحد أهم المحطات الانتخابية التي تنطلق معلنة عن بدء جولة الحسم والإعادة، على المقاعد الفردية بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، ويسلط تحيا مصر الضوء على خريطة المرشحين الحزبيين، حيث يبلغ إجمالي من يرفعون راية الأحزاب في جولة الإعادة 134 مرشحًا حزبيًا و86 مستقلًا.
ويتنافس في 14 محافظة على مدار أيام الاثنين والثلاثاء، 85 مرشحًا من حزب« مستقبل وطن» بجولة الإعادة بالمرحلة الأولي في 12 محافظة، و19 مرشحًا من حزب« الشعب الجمهوري» في 10 محافظات، ويليه حزب «النور» الذي يخوض الإعادة في المرحلة الأولى فقط بـ 6 مرشحين في 4 محافظات، ويأتي حزب «حماة الوطن» بـ 9 مرشحين في المرحلة الأولى، ومن بعده حزب «المؤتمر» يخوض 4 مرشحين الإعادة بالمرحلة الأولى.
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فيما وصل 3 مرشحين بحزب «الإصلاح والتنمية» للإعادة بالمرحلة الأولى وجميعهم بمحافظة المنيا، كذلك وصل حزب «الحرية» لجولة الإعادة 2 مرشحين، وبنفس عدد المرشحين يخوض حزب "المصري الديمقراطي" الإعادة في المرحلة الأولى بمرشحين في محافظتين.
أما حزب الوفد يخوض جولة الإعادة بالمرحلة الأولي بمرشح وحيد من حزب «الوفد» بدائرة مغاغة بالمنيا، وكذلك حزب «التجمع» و«مصر الحديثة» يخوض انتخابات الإعادة بالمرحلة الأولي بمرشح وحيد.
وكانت قد أظهرت نتيجة الجولة الأولى لهذه المرحلة والتى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز 174 مرشحا، تتمثل فى نجاح 32 مرشح فردى عن 4 محافظات، والإعادة لـ 220 مرشحا على 110 مقاعد من أصل 284 مقعدا، مخصصين للمرحلة الأولى، ويبلغ إجمالى المرشحين فى جولة الإعادة 220 مرشحا بنظام الفردى يتنافسون على 110 مقاعد.
وتأكد حسم «القائمة الوطنية من أجل مصر» معركة القوائم من الجولة الأولي بالمرحلة الأولي والثانية، فيما تشهد جولة الإعادة علي المقاعد الفردية منافسة شديدة بين 134 مرشحًا حزبيًا و86 مستقلًا، في 13 محافظة "الإسكندرية، البحيرة، مطروح، الجيزة، بنى سويف، الفيوم، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد".
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