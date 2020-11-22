أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 22-11-2020، لاقت ارتفاعات قاسية ببعض أنواعها مثل الطماطم، ما تسبب في إزعاج العديد من المواطنين.

تحيا مصر يرصد أخر تطورات أسعار الخضروات والفاكهة في السوق المصري من خلال قائمة بالأسعار المتداولة في الأسواق.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 22-11-2020



سجل سعر البصل 7 جنيهات في الأسواق، كما ارتفع سعر كيلو الطماطم وتوقف عند 15 جنيهًا، وسجل سعر كيلو البطاطس 5 جنيهات، وسجل الفلفل الألوان 18 جنيهًا.

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بلغ كيلو الثوم إلى 27 جنيهًا، وسعر كيلو الملوخية 5 جنيهات، تراوح متوسط سعر الكيلو الكوسة بين 5 إلى 10 جنيهات، ارتفعت الفاصوليا لتصل إلى 24 جنيهًا، فيما استقر سعر الليمون البلدي بين 5 - 10جنيهًا، تراوح سعر الجزر 6 -8 جنيهات، أما الباذنجان البلدي تراوح بين 2 و3.75 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم



تراوحت أسعار الفاكهة في الأسواق، ليسجل سعر البرقوق بين 18 و20 جنيهًا، ووصل سعر كيلو البلح إلى 10 جنيهات، ووصل سعر كيلو الموز إلى 17 جنيهًا، وسجل الكانتلوب 7 جنيهات، وبلغ سعر الأناناس 35 جنيه، اما العنب فتراوح بين 8 - 14 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الجوافة 7 جنيهًا.

