رئيس محلية النواب:نبحث خارطة طريق نهائية لأزمة غرق الإسكندرية سنويًا..وتدبير الموارد المالية ضرورة مهمة



قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه قد آن الآوان في إسراع الحكومة لتدبير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الخطة المستدامة للتعامل مع التغيرات المناخية من زيادة لكمية هطول الأمطار أثناء فصل الشتاء على محافظة الإسكندرية.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، الأحد، مؤكدًا وجود خطة تنموية معدة لتطوير شبكات و محطات الصرف و السدود و الخزانات اللازمة و لكن تحتاج إلى اعتمادات مالية و أدوات و آليات مغايرة أثناء التنفيذ نظرًا لضيق شوارع الإسكندرية و زيادة الكثافة السكانية مع انتشار وارتفاع البنايات المخالفة، مطالبًا كل من وزيرة التخطيط، ووزير المالية توجيه ناتج حصيلة محافظة الإسكندرية من التصالح على المخالفات بكامل جملة قيمتها للانفاق على هذا القطاع فورًا.



ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلي أن البعض يظن أن المسألة بسيطة و لكن فى حقيقة الأمر أن هذا الملف يحتاج إلى إرادة و جهد كبير بين كافة المؤسسات حتى يتم مواجهته، مشيرًا إلي أن تكرار غرق شوارع الإسكندرية سوف يظل قائما مع كل نوة إذا لم يتعاون الجميع لمواجهة علمية مؤسسية مستدامة يشارك فيها المواطن و جمعيات المجتمع المدنى.

وأختتم حديثه بالتأكيد علي أن لجنة الإدارة المحلية سوق تعقد جلسة مناقشة يتم فيها دعوة كل من وزير الإسكان و محافظ الإسكندرية و رؤساء أجهزة و شركات المياه و الصرف الصحي لبحث فض التشابكات فى المسئولية و سبل وضع خارطة طريق نهائية لهذا الأمر.

