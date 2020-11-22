أسعار اللحوم والأسماك اليوم الأحد 22-11-2020، استقرت الأسعار في الأسواق مع بداية التعاملات اليومية، بعدما شهدت حالة من التذبذب في أسعار بعض أنواع اللحوم.

تحيا مصر يرصد آخر تطورات الأسواق ويقدم أسعار اللحوم والأسماك والدواجن في قائمة خاصة كما متداول أسعارها.

أسعار اللحوم والأسماك اليوم



سجل لحم الكنوز 110-130 جنيهًا، أسعار اللحوم الضأن 90-180 جنيهًا، وبينما سجل السجق 110-140 جنيهًا الكيلو، واللحم المفروم العادى 110-130 جنيهًا الكيلو، وأسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140 جنيهًا فى الكيلو، الكبدة بين 110-130 جنيهًا الكيلو، البرجر البلدى فسجلت 110-120 جنيهًا الكيلو، أسعار اللحم البتلو من 100- 180 جنيهًا، بينما انخفضت اسعار اللحوم الجملى لتترواح بين 90-120 جنيهًا.

تراوح سعر سمك موسى بين 75 إلى 85 جنيهًا، أسعار المكرونة السويسى ما بين 60 – 75 جنيهًا، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيهًا، يتراوح سعر الكيلو جرام من سمك المرجان بين 25 إلى 38 جنيهًا، يتراوح سعر كيلو جرام الكابوريا من 25 إلى 150 جنيهًا، وسعر السمك البلطي بين 17 إلى 45 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر الفيليه البلطي إلى 110 جنيهات للكيلو.

أسعار الدواجن



كما بلغ الكيلو الدجاج الأبيض بين 21- 24 جنيهًا، وسجل كيلو الدجاج البلدى 36 جنيهًا، و30 جنيهًا للساسو، و43 للرومى، و39 للبط، و26 للأوراك، 60 للبانيه.

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الجدير بالذكر، أن أسعار اللحوم اختلفت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية إلا أنها عادت لتستقر من جديد، ليأخذ المشتري دوره في الشراء.