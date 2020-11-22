الأرصاد: تحسن حالة الجو وأمطار خفيفة على بعض المناطق

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الأرصاد الجوية، أن اليوم وغدا هناك استمرار في تحسن الأحوال الجوية، ولكن ما زالت هناك فرص لسقوط الأمطار من خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وعلى فترات متفرقة.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد الموافق 22-11-2020، انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة، ويسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، وسقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.
وأكدت وكيل كز الأرصاد الجوية أنه ما زالت هناك فرص لسقوط أمطار على شمال الوجه البحري، وكفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، وفرص سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، منوهة إلى أنها أمطار غير مؤثرة على النشاط اليومي.
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