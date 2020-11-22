محمد عدوية لـ محمد رمضان: "انت لا تمثلني كمصري"

سادت حالة من الغضب بين نجوم الوسط الفني بسبب ما بدر من المطرب الشعبي محمد رمضان، بسبب صورته مع مطرب إسرائيلي أثناء تواجده في دبي.

علق محمد عدوية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على الصورة التي انتشرت بشكل واسع قائلًا: "أحب أوجه رسالة قصيرة جدا لنمبر وان انت لا تمثلني كمواطن مصري".

وتابع عدوية: "سيبك بقا من النجومية والأسامي واللقب وانت لما بعتلي من سنة علشان أعملك تتر مسلسل وأنا رفضته شكلاً وموضوعأ عشان أنا راجل بحترم فني ومبتاجرش بيه لو هوصلني الفضاء مش هقوليك العالمية".

أضاف: "وبعد الصورة الأخيرة إللى اتكلمت عنها الصفحة الرسمية لإسرائيل بتتكلم بالعربية انت أولاً وأخيراً لا تمثلني كـ مصري انت بتمثل نفسك وبس".

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أثارت الصورة التي انتشرت عبر مواقع التزاصل الاجتماعي غضب الجمهور المصري، وجمهور الوطن العربي بأكمله، لينتقده الجميع بسبب ظهوره مع المغني الاسرائيلي.

