التنمية المحلية: إنشاء مظلات أمام اللجان لحماية الناخبين فى جولة الإعادة

جدة - نرمين السيد - أصدر محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، توجيهاته إلى محافظى الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والوادى الجديد، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، برفع درجة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بجولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية، وحظر أية أشكال للدعاية الانتخابية بالوحدات المحلية، مع مراجعة الدروس المستفادة من الانتخابات البرلمانية فى مرحلتها الأولى لتلاشى أية سلبيات، وتعظيم الإيجابيات التى تحققت.





وشدد محمود شعراوى، على القيادات المحلية بمحافظات المرحلة الأولى بالمرور على جميع المقار الانتخابية فى نطاق كل محافظة للتأكد من استيفاء كافة التجهيزات وأعمال الصيانة اللازمة مع تفعيل خطط الطوارىء فى جميع المرافق العامة والخدمية، وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات فى محيط اللجان وتوفير الإقامة الملائمة والاحتياجات الادارية واللوجيستية لرؤساء اللجان الفرعية.

وأكد اللواء شعراوى، على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى كافة اللجان الانتخابية بتنفيذ أعمال الرش والتعقيم قبل موعد الانتخابات بوقت كاف مع استمرار عمليات التعقيم عقب انتهاء التصويت، مشدداً على أهمية الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشيرًا إلى أن دور الأجهزة المحلية تنفيذى فقط من خلال إخراج الانتخابات بشكل متحضر، دون الانحياز.

وأشار الوزير إلى أن أهمية ارتداء الناخبين للكمامات أثناء الإدلاء بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمداخل المقار الانتخابية، ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة.

وأضاف محمود شعراوى، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة على اتصال دائم بغرف عمليات محافظات المرحلة الأولى للتأكد من توفير أماكن لائقة للناخبين، خاصة كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة، وإقامة مظلات تحسباً لأية تقلبات جوية.

ولفت إلى توافر مجموعات عمل شبابية فى اللجان الانتخابية لإرشاد الناخبين، وتعريفهم بأماكن التصويت، مشيرًا إلى أن وحدات تكافؤ الفرص فى محافظات المرحلة الأولى نظمت عدة ندوات وفعاليات للتوعية بأهمية المشاركة فى جولات الإعادة فى بعض الدوائر فى هذه المحافظات.

ودعا محمود شعراوى الناخبين الذين لهم حق الانتخاب فى بعض الدوائر فى انتخابات الإعادة للمشاركة الإيجابية، واختيار الأفضل لتمثيل الشعب، وتحقيق طموحاته وتطلعاته.