جدة - نرمين السيد - تتضمن الوحدات المطروحة 447 وحدة بمساحات تتراوح من 63 لـ125مترا، 564 منها تتراوح مساحتها من 90 إلى 93 مترا بالإسكان المتميز، ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير، ويمكن الحجز على موقع هيئة المجتمعات العمرانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. شروط حجز 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.