محمد سعفان: تحصيل 303 آلاف جنيه مستحقات مصري بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في تحصيل مستحقات العامل "م.أ.ع.ع" الذي يعمل لدي المركز الطبي بالدمام وبلغت 72 ألفاً و508 ريالا سعودياً، بما يوازي 303 آلاف جنيه مصري تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات "م.أ.ع.ع" الذي يعمل لدي المركز الطبي بالدمام، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وأشار الملحق العمالي أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض في تقريره للوزير إلى أنه نظراً لفشل التسوية الودية تم تحويل الشكوى إلى المحكمة العمالية والتى أصدرت حكمها بأحقية العامل في هذه المستحقات وعليه تم استخراج أمر التنفيذ والذي يترتب عليه ايقاف خدمات المؤسسة لحين سداد مستحقات العامل.

ولفت الملحق العمالي، إلى أنه تم استلام العامل لمستحقاته المالية البالغة 72 ألفاً و508 ريالا سعودياً تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة التنفيذ، وبناء على رغبة العامل في العودة إلى أرض الوطن تم عمل شهادة خبرة بالمدة التى قضاها العامل بالمركز الطبى وإصدار تأشيرة الخروج النهائي.