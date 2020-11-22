الصحة العالمية: لا يوجد مضاد حيوي يعالج فيروس كورونا

قالت الدكتورة رنا الحجة مدير البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد مضاد حيوي حتي الآن ثبت أنه يعالج فيروس كورونا، أو يخفف من وطأة المرض.

جاء ذلك خلال جلسة علمية لمنظمة الصحة العالمية المكتب الاقليمي لدول شرق المتوسط بمناسبة الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية.

واكدت د.رنا الحجة، أن المجموعة الدوائية الوحيدة الكورتيزون وهي الديكثاميزون هي من ثبت علميا انها تخفف من أعراض المرض

واشارت إلى أنه في حالات الإصابة بالانفلونزا، التي تبدأ بالتهاب فيروسي ثم بكتيري، لابد لها من إستخدام مضادات حيوية بعد التشخيص الطبي

و إن فيروس «كورونا» مرض فيروسي وليس بكتيري ولا داعي للاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية للتخفيف من الألم.

وأوضحت أن المضادات الحيوية أصبحت جزء اساسي من النظام الصحي وتستخدم في غالبية الأمراض وكذلك الوقاية من الالتهابات، مؤكدة أن كثرة الاستخدام العشوائي لها يزيد من مشكلة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية التي اصبحت مشكلة عالمية.

واكدت الدكتورة مها طلعت عضو منظمة الصحة العالمية، أن المضادات لا تعالج الفيروسات إلا بشروط معينة موضحة، أن الاستخدام السيء لها يؤدي إلى أن تصبح الميكروبات اشد شراسة.

وأشارت إلى أن الحالات البسيطة من فيروس «كورونا» التي هي عبارة عن التهاب فيروسي وليس بكتيري لا ينصح باستخدام المضادات الحيوية.