مصر الخير: جهزنا 182 مدرسة «تعليم عام» و1080 «تعليم مجتمعي» وقدمنا 1844 منحة للمتفوقين

قال الدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم في مصر الخير، إن مؤسسة مصر الخير، رأت أن الاستثمار في التعليم هو أهم رسالة لها التي تساهم في بناء الإنسان، وأن التعليم هو السبيل لتحقيق هذه الرؤية.

وأضاف حسن، في بيان، الأحد، أن مؤسسة مصر الخير سخرت كافة امكانياتها، لدعم الاتاحة التعليمية لنظام التعليم المصري ودعم الجودة للمشروعات التعليمية ودعم تمكين التجارب والنظم الناجحة في النظام التعليمي المصري.

وأكد صابر أن المؤسسة بدأت بدعم قطاع الطفولة حيث تم تجهيز 350 قاعة حضانة ورفع كفاءة العاملين بتلك الحضانات، كما قامت بتطوير وتجهيز 182 مدرسة تعليم عام في 20 محافظة، أتاحت 107 آلاف و717 فرصة للتعليم الأساسي، بالإضافة إلى تشغيل 1080 مدرسة تعليم مجتمعي في 10 محافظات تتيح فرصة لمن تسرب من التعليم، اتاحت الفرصة لأكثر من 35 ألف طلاب لتحقيق حلمهم في التعليم.

وأشار إلى أن قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير نجح منذ 2010 في تقديم 1844 منحة دراسية للطلاب المتفوقين، مؤكدًا أنها وفرت لأصحاب الهمم للوفاء بمتطلباتهم التعليمية.

وأوضح أن مصر الخير عملت على السعي للحد من البطالة بتدريب 18549 فرصة للشباب من 18 عامًا لاقتحام سوق العامل، ورفعت كفاءة الجودة التعليمية لتدريب 18 ألفا و400 معلم بما يتناسب مع إدخال التكنولوجيا، وتوفير 1200 فرصة تدريب وتشغيل في المجال الحيوي ورفع كفائتهم في مجال ريادة الأعمال.

َوعن دعم وتمكين التجارب والنظم الناجحة في النظام التعليمي المصري، قال صابر، إن المؤسسة دعمت انشاء الكلية التكنولوجية المصرية الصينية، بالتعاون مع الصين وإتاحة مئات الفرص للطلاب، وكذلك التعاون مع صندوق تطوير التعليم وتقديم كافة 16 منحة دراسية في إيطاليا، وكذالك وتقديم رعاية تخصص البتروكيماويات كأحد التخصصات الهامة بالمدرسة الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات بالسويس والتي تتيح 60 فرصة تعليمية سنوية بالمدرسة.

جاء ذلك في إحتفالية مؤسسة مصر الخير لعرض إنجازات ومشروعات مؤسسة مصر الخير في قطاع التعليم، وكذلك توقيع برتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات، وذلك بحضور محسن محجوب أمين صندوق مؤسسة مصر وعضو مجلس الأمناء، نائبًا عن الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور احمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم نائبًا عن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للجمعيات والمؤسسات الأهلية نائبًا عن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، نائبًا عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ومرفت حسين رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات.