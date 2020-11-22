وزير الرى: رفع حالة الاستنفار بأجهزة وقطاعات الوزارة لاستقبال موسم الأمطار والسيول

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية و الري، اجتماعًا مع القيادات التنفيذية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بالوجه القبلى لمتابعة موقف المحطات التابعة للمصلحة ومدى جاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار والسيول.

ووجه الدكتور عبد العاطي بمواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بالمحطات، وإجراء أعمال الصيانة والعمرات اللازمة لها ، وتوفير وحدات الطوارئ وأعمال الحراسة ووسائل الإطفاء الذاتي للمحطات، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحلية لتأمين خطوط التغذية الكهربائية المغذية لهذه المحطات ، وذلك فى ضوء الإجراءات التى تتخذها الوزارة استعدادًا لموسم الأمطار والسيول ، مع التوجيه بالمتابعة المستمرة لضمان جاهزية جميع المحطات للوفاء بالاحتياجات المائية.

وكانت وزارة الموارد المائية والرى قد اتخذت كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار موسم الأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض المحافظات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة ، ورفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.

كما وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة ارتداء الكمامات الواقية ، والالتزام بالتباعد بين الموظفين ، وعدم التزاحم عند المصاعد أو أثناء التوقيع علي دفاتر الحضور والانصراف ، مع استخدام مطهرات الأيدي بشكل دائم ، وقياس درجة الحرارة للعاملين وكافة المترددين علي الوزارة يومياَ ، والتشديد علي إجراءات النظافة والتعقيم بكافة المكاتب الإدارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد ودورات المياه. كما شدد الدكتور عبد العاطى على الالتزام بهذه الاجراءات الوقائية فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية ، مع التأكيد على أنه سيتم اتخاذ اجراءات رادعة حال عدم اتباع الاجراءات الوقائية المطلوبة.

وقد قال المهندس محمد غانم، متحدث وزارة الموارد المائية والرى، أنه الوزارة تدرس الموقف الخاص بتداعيات جائحة كورونا على حسب احتياجات العمل .

وأضاف "غانم" أنه يتم تخفيض الأعداد فى الوزارة بما لا يؤثر على سير العمل مع السماح بعمل بعض العاملين عن بُعد من المنزل بدون التأثير سلبًا على كفاءة سير العمل فى ضوء تطبيق الاجراءات الاحترازية منع انتشار فيروس كوفيد 19 "كورونا" ، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى.