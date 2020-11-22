نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق منافسات دوري الوزارات الأول تحت شعار "مصر أولا لا للتعصب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، جدول ومواعيد دوري الوزارات الأول، الذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالدولة، بالمركز الأوليمبي بالمعادى.

يبدأ دوري كرة القدم اليوم الأحد الموافق 22 نوفمبر وينتهي 30 من الشهر ذاته، بينما يبدأ دوري التنس 29 من نفس الشهر وينتهي اليوم التالي له، بمشاركة 510 مشارك ومشاركة من 23 وزارة وديوان عام مجلس الوزراء، بواقع 15 مشارك ومشاركة من كل وزارة.

وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قد شهد أمس برفقه ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، واللواء مهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ؛ افتتاح الدوري، بحضور ممثلين عن الوزارات المشاركة والاتحادات الرياضية المختلفة، ولفيف من نجوم كرة القدم والرياضة المصرية، تحت شعار " مصر أولا.. لا للتعصب ".