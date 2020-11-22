عضو الشيوخ: الحكومة حققت إنجازات اقتصادية غير مسبوقة رغم أزمة كورونا

ولفت الجندى، في بيان، اليوم الأحد، أن الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو مقبولة فى وقت كادت فيه اقتصاديات الدول الكبرى أن تنهار بسبب كورونا، وشهدت معظم اقتصاديات إقليم الشرق الأوسط نموا سلبيا، وهذا يرجع إلى اتباع الحكومة المصرية لخطط وسياسات مالية استهدفت التعامل مع التداعيات السلبية ومواجهة الأزمات على المدى طويل الأجل، مما حمى مؤسسات الدولة ومشروعاتها من الانهيار، والحفاظ على صلابتها.
وأكد أن المؤشرات الاقتصادية المصرية حازت ثقة كبرى من المؤسسات المالية الدولية، وفى مقدمتها الإعلان الرسمى من خبراء صندوق النقد الدولى، بأن أداء الاقتصاد المصرى فاق التوقعات، وأبدى صلابة وقدرة على التعامل مع الجائحة، نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن جميع الوزارات والجهات والمؤسسات المختلفة استطاعت بجهودها العبور من أزمة فيروس كورونا التى اجتاحت العالم، بأقل الخسائر، ووجهت دعمًا كبيرًا لكافة الفئات المجتمعية التى تضررت بسبب تداعيات الأزمة، على الرغم من انخفاض إيرادات الموزانة بقيمة 200 مليار جنيه.
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