إيناس عبد الحليم: الرئيس السيسى انحاز لمحدودى الدخل منذ توليه السلطة

جدة - نرمين السيد - وقالت فى بيان، اليوم الأحد، إن القافلة التى تضمنت أسطولًا من السيارات، التى وصلت للمدن والقرى لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، تعد "هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى للشعب المصرى"، مشيرة إلى جهودها فى دعم المستشفيات بأجهزة طبية ومواد غذائية وبطاطين لمواجهة الشتاء.
وأشارت عبد الحليم، إلى أن الرئيس السيسى انحاز منذ توليه السلطة لمحدودى الدخل وأطلق العديد من المبادرات الاجتماعية التى تستهدف ضمان حقوق الأسر الأكثر احتياجا وتوفر لهم حياة كريمة، إلى أن أطلق صندوق تحيا مصر، أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية فى تاريخ مصر.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن القافلة تأتى فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة، وانطلاقًا من دور صندوق "تحيا مصر" فى إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية تنهض بكافة القطاعات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة ومؤسسات المجتمع المدنى.
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